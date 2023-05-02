Аузендорф Юлиус Густавов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аузендорф
- Имя
- Юлиус
- Отчество
- Густавов
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129670. АУЗЕНДОРФЪ, ЮЛІУСЪ ГУставовъ (онъ же Гаузендорфъ). К. Везенбергск. у. и п., 16 л., рд. въ г. Везенбергъ; — М. С. 4 уч. Везенбергъ-Вейсенштейн. окр. 8 Окт. 909, 11, 169 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 114215, тюр. 4 м. Исп. 9, счит. ср. съ 8 Окт. 909. | 908 119239 169 М.
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