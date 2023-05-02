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Хрулев Ефим Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хрулев
Имя
Ефим
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
03 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 379
Источник
Скан
Оригинальная запись
12997. ХРУЛЕВ ЕФИМ РОМАНОВИЧ, 20 л., Гдовск. у., Выскатск. в., д. Ельно. Н. С. 11 уч. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 3/ѴІ—24.

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