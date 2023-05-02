Торсунов Степан Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Торсунов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140088. ТОРСУНОВЪ, СТЕПАНЪ СЕМЕНОВЪ. Обыв. в. и зав. Саткинскаго, Златоустовск. у., 46 л.; — Г. С. зав. Златоустов. у. 24 Сент. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 9 Окт. 909.
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