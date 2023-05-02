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Торсунов Степан Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Торсунов
Имя
Степан
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
Источник
Скан
Оригинальная запись
140088. ТОРСУНОВЪ, СТЕПАНЪ СЕМЕНОВЪ. Обыв. в. и зав. Саткинскаго, Златоустовск. у., 46 л.; — Г. С. зав. Златоустов. у. 24 Сент. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 9 Окт. 909.

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