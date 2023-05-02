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Хабарова Анна Яковлевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хабарова
Имя
Анна
Отчество
Яковлевна
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 311
Источник
Скан
Оригинальная запись
10783. ХАБАРОВА АННА ЯКОВЛЕВНА, 22 л., Тюменск. окр., д. Аникиной. Н. С. 14 уч. Тюменск. окр. Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 6/Х—26.

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