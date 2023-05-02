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Сергеева Анна Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сергеева
Имя
Анна
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
12 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
8985. СЕРГЕЕВА АННА АЛЕКСЕЕБНА, 33 л., Подольск. у., Добрятинск. в., с. Никитского. Н. С. Замоскворецк. р. г. Москвы. Ст. 140а, лиш. св. и пор. пр. З г. Исп. 12 февр. 923.

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