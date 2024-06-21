Новосад Михаил Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новосад
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 01 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43597. НОВОСАДЪ, МИХАИЛЪ ПЕТровъ (онъ же Гуменюкъ). К. Луцк. у., Торчинск. в., с. Воютина, 44 л.; — Луцк. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 1 Мая 907. | 903 89316 170 М. | 89 80492 170 М. | 99 100699 1654¹ У. | 85 64292 172 М | 92 116359 1647 У.
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