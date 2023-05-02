Кузьмичева Устинья Андреева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузьмичева
- Имя
- Устинья
- Отчество
- Андреева
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 265
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87549. КУЗЬМИЧЕВА, УСТИНЬЯ АНДреева. Лиш. ос. пр. изъ к. Свіяжск. у., Верхне-Усланск. в., с. Марквашей, 35 л.; — Самар. О. С., 114, 152, 9 и 1 ч. 1655 У., по совок. съ приг., напеч. въ 908 г. № 20383, тюр. г. Исп. 8 Марта 908. | 905 68017 170 М. | 904 66992 170 М., симъ приг. поглощ. приг., напеч. въ 904 г. № 73009.
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