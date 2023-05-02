Чупятов Павел Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чупятов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 275
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36743. ЧУПЯТОВЪ, ПАВЕЛЪ ЯКОВЛЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ржева, 64 л.; — Тверск. О. С. (въ 8 р.). 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 26 Марта 905. | 903 92483 169 М. | 89 16653 1655 У. | 903 18594 169 М. | 87 73089 1655 У. | 96 33173 169 М. | 81 28464 169 М. | 93 111231 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.