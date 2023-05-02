Кондраков Александр Никонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кондраков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Никонович
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6351. КОНДРАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОНОВИЧ, 23 л., г. Красноярска, Главсуд Якутск. АССР, Ст. 208, лиш. св. 1½ г., Исп. 9 марта 923.
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