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Филиппова Христина Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппова
Имя
Христина
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
20 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 268
Источник
Скан
Оригинальная запись
29916. ФИЛИППОВА, ХРИСТИНА ФЕДОРОВНА, 19 л. Гр. Каменск. у., Спиринск. в. и с.; — Н. С. 2 уч. Каменск. у. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 20 июля 920.

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