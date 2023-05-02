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Топунов Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Топунов
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
22 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
29581. ТОПУНОВ, ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. Угличск. у., Клементьевск. в., д. Абатурова; — Н. С. 1 Городск. р. 5 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 22 июля 920.

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