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Голых Петр Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голых
Имя
Петр
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
27 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
101870. ГОЛЫХЪ, ПЕТРЪ АЛЕКСАНДровъ (онъ же Хаповъ), 25 л. К. Тюменск. у., в. и с. Созоновскаго, рд. въ г. Тюмени; — М. С. 2 уч. Тюменск. у., 6 Іюля 911, 16¹ и 169 М., тюр. 3 м., съ зач; 29 дн. предв. заключ. Исп. 27 Іюля 911.

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