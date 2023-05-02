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Юрген Тенно Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юрген
Имя
Тенно
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
16 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 362
Источник
Скан
Оригинальная запись
100187. ЮРГЕНЪ, ТЕННО ЯКОВЛЕВЪ, 41 г. К. изъ сс. Тюкалинск. у., в. и с. Лебяжинскаго, рд. Вейсенштейнск. у., въ д. Эсенбергѣ; — Тобольск. О. С., 11 Мая 911, 152¹ и 2 ч. 1654¹ У., арест. отд. 4 г., съ зач. 7 м. и 28 дн. предв. заключ. Исп. 16 Іюля 911. | 909 19130 170 М. | 9117327 1483 У.

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