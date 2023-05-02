Юрген Тенно Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юрген
- Имя
- Тенно
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 362
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100187. ЮРГЕНЪ, ТЕННО ЯКОВЛЕВЪ, 41 г. К. изъ сс. Тюкалинск. у., в. и с. Лебяжинскаго, рд. Вейсенштейнск. у., въ д. Эсенбергѣ; — Тобольск. О. С., 11 Мая 911, 152¹ и 2 ч. 1654¹ У., арест. отд. 4 г., съ зач. 7 м. и 28 дн. предв. заключ. Исп. 16 Іюля 911. | 909 19130 170 М. | 9117327 1483 У.
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