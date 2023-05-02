Рябинчиков Арсений Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рябинчиков
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 305
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11293. Рябинчиков Арсений Степанович, 25 л., Гомельск. г., Калининск. у., Криневск. в., д. Бель. В. Т. 5 стр. кор. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20 нояб 926.
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