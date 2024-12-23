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Якушев Дмитрий Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Якушев
Имя
Дмитрий
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 547
Источник
Скан
Оригинальная запись
34739. Якушевъ, Дмитрій Гавриловъ. К. Волоколам. у., Кульпинск. в., д. Натальина, 48 л.; — Москов. Ст. М. С. Калужск. уч., 169, 8 п. 170 и 2 п. 170¹ М., тюр. 5 м. Исп. 1 Сент. 908. (Вх. № 203—909 г.). | 907 62586 172 М. | 98 102716 1647 У.

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