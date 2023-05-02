Антонюк-Мелешко Дарья Демьяновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонюк-Мелешко
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Демьяновна
- Дата исполнения приговора
- 04 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 287. АНТОНЮК - МЕЛЕШКО, ДАРЬЯ Демьяновна, 45 л. Гр. Брест-Литовск. у., Высоко-Литовск. в., д. Макарова; — Н. С. Мещанск. уч. г. Москвы. Выгонка самогонки, прин. раб. 2 г. и штр. 30000 р. Исп. 4 дек. 919.
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