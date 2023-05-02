Ожарек Яков Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ожарек
- Имя
- Яков
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 301
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105939. ОЖАРЕКЪ, ЯКОВЪ ФРАНЦЕВЪ (онъ же Ожаржъ). К. Новорадомск. у., гм. Ренчно, д. Игнатьевъ-Подуховный, 50 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Ренчно; — Варшав. С. П., 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 5 м. Исп. 14 Іюля 909. 903 15651 170 М.| 92 15491 155 М. 902 76317 169 М. | 91 110724 155 М. ОЖАРЖЪ. ЯКОВЪ ФРАНЦЕВЪ см. Ожарекъ (ѴІІІ кн. 909).
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