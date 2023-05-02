Иванова Евдокия Акимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Акимовна
- Дата исполнения приговора
- 04 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5209. ИВАНОВА ЕВДОКИЯ АКИМОВНА, 23 л., Иркутск. у., Оскск. в., д. Егоровщины. Иркутск. Губсуд. Ст. 76, лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 4 августа 923.
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