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Иванова Евдокия Акимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Евдокия
Отчество
Акимовна
Дата исполнения приговора
04 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
5209. ИВАНОВА ЕВДОКИЯ АКИМОВНА, 23 л., Иркутск. у., Оскск. в., д. Егоровщины. Иркутск. Губсуд. Ст. 76, лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 4 августа 923.

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