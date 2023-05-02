Фаддеева Евдокия Александрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фаддеева
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Александрова
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 472
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32574. ФАДДѢЕВА, ЕВДОКІЯ АЛЕКСАНдрова. К. Боровск. у., Тарутинск. в., д. Верхнихъ-Колодезей, 31 г., рд. Малоярославецк. у., Угодско-Заводск. в., въ с. Угодкахъ; — З. Н. 2 уч. Подольск. у., Москов. г., 169 М., по сов. съ приг. З. Н. 1 уч. Малоярославецк. у. отъ 7 Окт. 908 г. (тюр. 7 м.), тюр. 6 м. Исп. 31 Окт. 908.
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