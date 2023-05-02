Журавлев Василий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Журавлев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46770. ЖУРАВЛЕВЪ, ВАСИЛІЙ АНДРЕевъ. К. Кашир. у., Иваньковск. в., д. Тепловки, 18 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. Ст. М. С. Маріинск. уч., 169 и 170¹ М., тюр. 6½ м. Исп. 23, счит. ср. съ 7 Мая 905.
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