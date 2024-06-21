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Хрисанфов Василий Хрисанфов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хрисанфов
Имя
Василий
Отчество
Хрисанфов
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
Источник
Скан
Оригинальная запись
140893. ХРИСАНФОВЪ, ВАСИЛІЙ ХРИСАНФОВЪ. К. Борович. у., Николо-Мошенск. в., д. Никифоровой, 24 л.; — У. Чл. О. С. по Боровичск. у. 12 Сент. 909, 2 ч. 1483 У., тюр. 2 м. Исп. 26 Окт. 909.

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