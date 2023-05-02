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Коломейчук Николай Харитонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коломейчук
Имя
Николай
Отчество
Харитонович
Дата исполнения приговора
22 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6267. КОЛОМЕЙЧУК НИКОЛАЙ ХАРИТОНОВИЧ, 31 г., Балтск. у., Посицельск. в. и д., В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ., Ст. 105, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 22 мая 923.

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