Коломейчук Николай Харитонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коломейчук
- Имя
- Николай
- Отчество
- Харитонович
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6267. КОЛОМЕЙЧУК НИКОЛАЙ ХАРИТОНОВИЧ, 31 г., Балтск. у., Посицельск. в. и д., В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ., Ст. 105, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 22 мая 923.
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