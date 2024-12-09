Якушов Емельян Елисеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Якушов
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Елисеев
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100255. ЯКУШОВЪ, ЕМЕЛЬЯНЪ ЕЛИсЕевъ (онъ же Якушевъ), 28 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Стародуб. у., Яцковск. в., д. Покослова; — Стародуб. О. С., 22 Марта 911, 152, 1 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 и 1659¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 12 Мая 911. | 908 66794 1647 У. | 906 8774 170 М. | 908 43935 170¹ М.
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