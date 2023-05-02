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Данилова Прасковья Федорова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилова
Имя
Прасковья
Отчество
Федорова
Дата исполнения приговора
__ март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
46402. ДАНИЛОВА, ПРАСКОВЬЯ ФЕДОрова. Мщ. г. Семипалатинска, 43 л.; — Семипалатин. О. С., 169 М., тюр. 1½ м. (вѣр.). Исп. въ Мартѣ 905.

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