Данилова Прасковья Федорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Федорова
- Дата исполнения приговора
- __ март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46402. ДАНИЛОВА, ПРАСКОВЬЯ ФЕДОрова. Мщ. г. Семипалатинска, 43 л.; — Семипалатин. О. С., 169 М., тюр. 1½ м. (вѣр.). Исп. въ Мартѣ 905.
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