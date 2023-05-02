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Ломов Василий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ломов
Имя
Василий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
26 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8220. ЛОМОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 28 л., Балашовск. у., Усть-Дербинск. в., с. Шетиковки. Томск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 26 апр. 923.

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