Ломов Василий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ломов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 233
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8220. ЛОМОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 28 л., Балашовск. у., Усть-Дербинск. в., с. Шетиковки. Томск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 26 апр. 923.
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