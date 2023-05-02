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Крюков Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крюков
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
01 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
7168. КРЮКОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 42 л., Бельск. у., Устьвельск. в., д. Заручевно. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 2 г. Исп. 1 июля 923.

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