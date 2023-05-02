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Курочкин Егор Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курочкин
Имя
Егор
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
23 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7692. КУРОЧКИН ЕГОР НИКИФОРОВИЧ, 25 л., Спасск. к., Пичкасск. в. и с. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. 76, лиш. св. 4 г. Исп. 23 марта 923.

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