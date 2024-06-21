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Филиппов Андрей Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппов
Имя
Андрей
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
Источник
Скан
Оригинальная запись
140541. ФИЛИППОВЪ, АНДРЕЙ ПЕТРОВЪ. К. Каргопольск. у., Кенозерск. в., д. Горбачихи, 49 л.; — Петрозавод. О. С. 15 Сент. 909, 134, 135 и 1 п. 3 ч. 354 У., тюр. 2 м. Исп. 15 Окт. 909.

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