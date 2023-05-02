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Кумищева Александра Макаровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кумищева
Имя
Александра
Отчество
Макаровна
Дата исполнения приговора
14 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7586. КУМИЩЕВА АЛЕКСАНДРА МАКАРОВНА, 22 л., Валдайск. у., Бельск. в., д. Семеново, б. Петроградск. Губсуд Ст. 181 ч. 2, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 14 ноября 923.

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