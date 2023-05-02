Гринберг Абрам Хаимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гринберг
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Хаимов
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18110. ГРИНБЕРГЪ, АБРАМЪ ХАИмовъ, 17 л. Мщ. пос. Коцка, Луков. у.; — Люблин. О. С., 5 Нояб. 910, 140, 152, 1 п. 1 ч. 1647, 1 ч. 1655, 2 и 6 п. 1659 У., тюр. 8 м. Исп. 20 Дек. 910. 908 102527 170 М. | 908 32671 169 М.
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