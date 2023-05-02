Кипарина Ксения Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кипарина
- Имя
- Ксения
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5872. КИПАРИНА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА, 26 л., Гороховецк. у., Петроковск. в., д. Игошино, Н. С. 1 уч. Гороховецк. у., Ст. ст. 180 п. п. «б», «ж», 181 ч. 2, лиш. св. 2 г., Исп. 25 апр. 923.
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