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Кипарина Ксения Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кипарина
Имя
Ксения
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
25 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
5872. КИПАРИНА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА, 26 л., Гороховецк. у., Петроковск. в., д. Игошино, Н. С. 1 уч. Гороховецк. у., Ст. ст. 180 п. п. «б», «ж», 181 ч. 2, лиш. св. 2 г., Исп. 25 апр. 923.

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