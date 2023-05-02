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Самохин Егор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самохин
Имя
Егор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
18799. САМОХИН, ЕГОР ИВАНОВИЧ, 31 г. Гр. Серпуховск. у., Хатунск. в., д. Глотаева; — С. 2 зап. стр. п-ка М. В. О. Самовол. отлучка, лиш. св. 1 г. Осужд. 5 авг. 920.

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