Запала Францишка Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Запала
- Имя
- Францишка
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46842. ЗАПАЛА, ФРАНЦИШКА ВИКЕНТЬевъ. К. Мѣхов. у., гм. Вержбно, д. Глевъ, 44 л., рд. въ Австріи; — С. М. С. 2 окр. Кѣлецк. г., 16 и 169 М., тюр. 6 м. Исп. 3 Іюня 905.
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