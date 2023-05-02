Устюгов Платон Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Устюгов
- Имя
- Платон
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 27 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 361
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12382. УСТЮГОВ ПЛАТОН ИЛЬИЧ, (он же УСПЕНСКИЙ АНАТОЛИЙ), 26 л., Курганск. окр., Белозерск. р., с. Иковского. В. Т. Приволжск. окр. при 57 стр. див. Ст. 1 ч. 58, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. С. 27/ІХ—24.
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