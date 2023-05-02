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Устюгов Платон Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Устюгов
Имя
Платон
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 361
Источник
Скан
Оригинальная запись
12382. УСТЮГОВ ПЛАТОН ИЛЬИЧ, (он же УСПЕНСКИЙ АНАТОЛИЙ), 26 л., Курганск. окр., Белозерск. р., с. Иковского. В. Т. Приволжск. окр. при 57 стр. див. Ст. 1 ч. 58, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. С. 27/ІХ—24.

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