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Шардаков Семен Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шардаков
Имя
Семен
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
22 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
30386. ШАРДАКОВ, СЕМЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 44 л. Гр. Оханск. у., Острожск. в., д. Сычи; — Р. Т. г. Перми. Должн. прест., лиш. пр. 3 г. Исп. 22 янв 920.

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