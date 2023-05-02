Ковшутина Зиновия Тимофеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковшутина
- Имя
- Зиновия
- Отчество
- Тимофеева
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32365. КОВШУТИНА, ЗИНОВІЯ ТИМОФЕева. Лиш. ос. пр. изъ к. Сердоб. у., в. и с. Накурскаго, 63 л., рд. т. же у., въ д. Панкратовкѣ; — Новочеркасск. О. С. (въ 4 р.), 1 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 43081, и Таганрог. О. С. отъ 24 Сент. 904 г., тюр. 2½ г. Исп. 17 Марта 905. | 99 82199 170 М. | 97 17288 169 М. | 99 48100 169 М.
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