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Максютин Иван Димитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максютин
Имя
Иван
Отчество
Димитриевич
Дата исполнения приговора
30 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8593. МАКСЮТИН ИВАН ДИМИТРИЕВИЧ, 58 л., Елабужск. к., Качкинск. в. и с. Н. С. 2 уч. Елабужск. к. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 30 июня 923.

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