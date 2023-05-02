Данилов Владимир Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 21 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14511. ДАНИЛОВ, ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 29 л. Гр. Енотаевск. у., Золотухинск. в. и с.; — Н. С. 5 уч. Енотаевск. у. Кража, пр. р. 1 г., по амн. нак. сокр. на ⅓. Исп. 21 нояб. 920.
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