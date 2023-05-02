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Каюкала Григорий Акимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каюкала
Имя
Григорий
Отчество
Акимов
Дата исполнения приговора
15 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
32142. КАЮКАЛА, ГРИГОРІЙ АКИМОВЪ. Мщ. м. Петрикова, Мозырск. у., 45 л.; — Минск. О. С., 134, 135, 2 ч. 1483 и 1492 У. и Выс маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 15 Марта 905.

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