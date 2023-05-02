Кудряшев Яков Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудряшев Яков Сергеев

Кудряшев Яков Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудряшев
Имя
Яков
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
18 апрель 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
83863. КУДРЯШЕВЪ, ЯКОВЪ СЕРГѢевъ, 39 л. К. Мензелин. у., Ахметевск. в., д. Пустоши-Ашида; — Уфимск. О. С., 13 Дек. 910, 152 и ч. 1654¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 8 Іюля 910 г. (1 п. 3 ч. 354 У., тюр. 2 м.), арест. отд. 3 г. Исп. 18 Апр. 911.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close