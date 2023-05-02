Малахов Андрей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малахов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8609. МАЛАХОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 44 л., Тульск. г., б. Епифанск. у., Обугальск. в., д. Дмитриевки. Рязанск. Губсуд. Ст. 105, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 16 дек. 923.
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