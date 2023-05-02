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Малахов Андрей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малахов
Имя
Андрей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
16 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8609. МАЛАХОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 44 л., Тульск. г., б. Епифанск. у., Обугальск. в., д. Дмитриевки. Рязанск. Губсуд. Ст. 105, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 16 дек. 923.

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