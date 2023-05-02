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Лысенко Тимофей Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лысенко
Имя
Тимофей
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
07 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8373. ЛЫСЕНКО ТИМОФЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 23 л, Каинск. у. Н. С. 2 уч. Каинск. у. Ст. ст. 180 п. «в», 189, 220, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 4 г. Исп. 7 мая 923.

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