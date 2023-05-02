Ушакбаев Кальмеш
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ушакбаев
- Имя
- Кальмеш
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140369. УШАКБАЕВЪ, КАЛЬМЕШЪ. Кирг. Кустанайск. у., Аракарагайск. в., аула № 5, 18 л.; — Саратовск. С. П. 13 Іюля 909, 134, 135, 140 и 1643 У., тюр. 6 м. Исп. 15 Окт. 909.
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