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Ушакбаев Кальмеш

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ушакбаев
Имя
Кальмеш
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
Источник
Скан
Оригинальная запись
140369. УШАКБАЕВЪ, КАЛЬМЕШЪ. Кирг. Кустанайск. у., Аракарагайск. в., аула № 5, 18 л.; — Саратовск. С. П. 13 Іюля 909, 134, 135, 140 и 1643 У., тюр. 6 м. Исп. 15 Окт. 909.

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