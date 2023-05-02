Багаев Александр Лукьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Багаев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Лукьянов
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37571. БАГАЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ЛУКЬЯновъ (онъ же Дурасовъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Ковровск. у., Вознесенск. в., д. Семитегиной, 34 л.; — Владимір. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 4 Мая 905. | 97 85604 1647 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.