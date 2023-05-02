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Бердников Василий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бердников
Имя
Василий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
26 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
575. Бердников Василий Степанович, 39 л., г. Ижевска. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 1 ч. 105, 108, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 26/І—26.

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