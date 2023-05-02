Пушков Виктор Леонидович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пушков
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Леонидович
- Дата исполнения приговора
- 09 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 295
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10910. Пушков Виктор Леонидович, 21 г., Тверск. г., Бежецк. у., Новск. в., с. Алабузина. Н. С. 5 р. Вышневолоцк. у. Ст. 1 ч. 116, лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. 9 дек. 926.
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