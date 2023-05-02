Сизин Евгений Варфоломеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сизин
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Варфоломеевич
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9092. СИЗИН ЕВГЕНИЙ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ, 28 л., Минусинск. у., Шушенск. в. и д. Н. 7 уч. Минусинск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. Исп. 7 июля 923.
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