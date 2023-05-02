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Бельянинов Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бельянинов
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
10 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
553. Бельянинов Александр Иванович, 23 л., Козловск. у., Пригородн. в. Н. С. 1 р. г. Козлова. Ст. 91, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 10/ѴІІ—26.

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