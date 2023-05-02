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Цигус Владимир Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цигус
Имя
Владимир
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
7918. ЦИГУС, ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, 28 л., Гр. г. Петрограда, Ревтриб. труд. комм. обл. немц. Поволжья, Подделка докум., лиш. св. 12 л., Исп. 16 Окт. 919.

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