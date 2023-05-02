Лукавый Андрей Иосифович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лукавый
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Иосифович
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8277. ЛУКАВЫЙ АНДРЕЙ ИОСИФОВИЧ, 22 л., Каменецк. у., Ольховск. в., с. Увся. В. Т. 7 арм. корп. Ст. 208 ч. 2, лиш. св. 1 г. 5 м. Исп. 26 окт. 923.
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